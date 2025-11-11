Chủ tịch Ninh Bình Phạm Quang Ngọc giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 11/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Quang Dương (bên phải) trao quyết định cho ông Phạm Quang Ngọc (Ảnh: VOV).

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 2514-QĐNS/TW ngày 7/11 của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, thôi giữ các chức vụ tại Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao quá trình công tác của ông Phạm Quang Ngọc, đánh giá ông là cán bộ có trình độ, được đào tạo bài bản, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều đóng góp quan trọng cho địa phương.

Ông Nguyễn Quang Dương đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp ở Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, ủng hộ tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đưa Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên. Ông cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hưng Yên là tỉnh có vị trí chiến lược ở vùng đồng bằng sông Hồng, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dấu ấn toàn diện về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và kinh tế - xã hội.