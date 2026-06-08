Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nói về mục tiêu thành lập 5.000 doanh nghiệp

Trao đổi với báo chí về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 8/6, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết Đại hội đã biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu cụ thể làm cơ sở phấn đấu và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thông tin tại họp báo (Ảnh: Khổng Chí).

Trong đó, Hội Nông dân Việt Nam sẽ hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 4.500 tổ hợp tác, 1.500 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng an toàn.

100% sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm do Hội Nông dân vận động, tư vấn, hỗ trợ được truy xuất nguồn gốc. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

“Đây là một trong những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới. Cơ sở để Hội Nông dân Việt Nam đề ra mục tiêu này xuất phát từ thực tiễn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", ông Đoàn nói.

Hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hàng năm, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh nông dân xuất sắc, qua đó phát hiện nhiều nông dân có năng lực sản xuất, kinh doanh nổi trội nhưng vẫn đang hoạt động dưới hình thức hộ cá thể.

Số lượng hộ nông dân có doanh thu từ 2 tỷ đồng/năm trở lên đang tăng nhanh. Đến năm 2022, trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã có trên 2.000 hộ đạt mức thu nhập bình quân trên 2 tỷ đồng/năm.

“Chúng tôi đặt mục tiêu trong 5 năm tới vận động, hỗ trợ thành lập 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp. Với hơn 3.300 đơn vị cấp xã trên cả nước, bình quân mỗi xã thành lập khoảng 1,5 doanh nghiệp trong cả nhiệm kỳ. Qua khảo sát thực tiễn, chúng tôi cho rằng đây là mục tiêu khả thi”, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nói mỗi năm dự kiến đào tạo 50.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc (Ảnh: Khổng Chí).

Để thực hiện mục tiêu này, Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực. Hội đã tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 517 về Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nông dân.

Theo đó, mỗi năm dự kiến đào tạo 50.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc nhằm trang bị kiến thức về quản trị, kinh tế, chuyển đổi số và kỹ năng điều hành sản xuất. Từ đó giúp họ đủ năng lực phát triển thành doanh nghiệp hoặc đảm nhận vai trò quản lý trong các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cũng được giao xây dựng đề án riêng, trình UBND cấp tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đào tạo phù hợp với điều kiện địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Liên kết với doanh nghiệp và giới khoa học cũng được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ nông dân về khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất và quản trị kinh doanh.

Ông Đoàn dẫn chứng hiện nay có nhiều hộ nông dân đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, thậm chí 30-50 tỷ đồng, nhưng vẫn hoạt động theo mô hình kinh tế hộ. Trong bối cảnh Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, đây là nhóm đối tượng có nhiều tiềm năng để phát triển thành doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng quy mô sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu trước mắt không phải hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, mà tập trung phát triển doanh nghiệp nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68.

Song song với đó, Hội Nông dân Việt Nam đang tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và các đơn vị cung ứng dịch vụ số để hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản.