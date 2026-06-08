Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 8/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể với 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Đại hội được đón tiếp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu, khách quý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội sáng 8/6 (Ảnh: Phạm Hưng).

Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng tham dự Đại hội.

Dự Đại hội còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự Đại hội (Ảnh: Phạm Hưng).

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, giàu lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Ảnh: Phạm Hưng).

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Ông Đoàn cho biết phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt 4 đề án, tạo cơ sở, động lực bứt phá, đổi mới hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Các cấp Hội Nông dân đang chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc Hội Nông dân Việt Nam tập trung phát triển “sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị”, gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể với 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước (Ảnh: Phạm Hưng).

Vì vậy, theo ông Đoàn, yêu cầu đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh “công nhân - nông dân - trí thức”; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân và góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chiều qua, 81 người đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. 100% đại biểu đã nhất trí với Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Dự kiến chiều nay sẽ ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc.

Cuối buổi chiều, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiến hành họp báo thông tin về kết quả Đại hội.