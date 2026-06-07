81 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Chiều 7/6, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, điều hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn điều hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội (Ảnh: Phạm Hưng).

Cơ cấu Ban Chấp hành khóa IX gồm đại diện cơ quan Trung ương Hội, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, khối nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ tịch hội nông dân cấp xã và hội viên tiêu biểu.

Trong đó có khoảng 20% là đại biểu nữ, 10% là đại biểu dân tộc thiểu số.

Sau thời gian kiểm phiếu nghiêm túc, khẩn trương, Trưởng ban Kiểm phiếu Nguyễn Thành Trung công bố kết quả bầu cử với 81 người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX với 100% đại biểu nhất trí.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Hưng).

Cũng trong chiều 7/6, 100% các ý kiến nhất trí với dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) là giữ nguyên bố cục của Điều lệ Hội, gồm phần “Những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam” và 8 chương, 26 điều.

100% ý kiến nhất trí với sửa đổi trong dự thảo Điều lệ Hội, bổ sung cụm từ “trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, và cụm từ “góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc” để nhấn mạnh vị trí của Hội Nông dân Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

100% ý kiến nhất trí với sửa đổi, cắt bỏ cụm từ “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, thay thế bằng cụm từ “hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” để phù hợp với chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

100% đại biểu đã nhất trí với Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Theo chương trình của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 8/6, Đại hội khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc.

Cuối buổi chiều mai Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiến hành họp báo thông tin về kết quả Đại hội.