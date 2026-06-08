Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Chiều 8/6, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ gồm 81 ủy viên.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 81 ủy viên, ra mắt nhận nhiệm vụ (Ảnh: Phạm Hưng).

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 người.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Hưng).

Tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm các ông bà: Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 người. Trong đó, ông Phạm Tiến Nam tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.