Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX
(Dân trí) - Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 8/6, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ gồm 81 ủy viên.
Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 người.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm các ông bà: Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
Hội nghị cũng đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 người. Trong đó, ông Phạm Tiến Nam tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX Danh sách 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:
1.Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
2. Ông Phan Như Nguyện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
3.Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
4.Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
5.Bà Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.
6.Ông Nguyễn Văn Phan, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Trưởng ban Công tác Nông dân.
7.Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân.
8.Ông Nguyễn Tiến Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Phó Trưởng ban Công tác Nông dân.
9.Ông Nguyễn Văn Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.
10.Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Phó Trưởng ban Công tác Nông dân.
11.Ông Nguyễn Hoàng Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.
12.Bà Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội.
13.Bà Lê Thị Tâm, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng.
14.Ông Trương Văn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.
15.Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.