Sáng 13/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đến thăm và có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Việt Nam.

"Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên", bà Valentina Matviyenko đọc câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng những câu thơ đã mô tả chính xác nhất bản lĩnh kiên cường của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đến thăm và có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Hồng Phong).

Nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử bền chặt đã tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay, bà Valentina Matviyenko nhắc lại thời điểm cách đây 25 năm, vào năm 2001, chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam đã ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược. Đến năm 2012, quan hệ Đối tác Chiến lược được nâng lên tầm mức toàn diện.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, Nga và Việt Nam luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên. Bà đồng thời nhắc đến chuyến thăm cấp Nhà nước mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Putin, chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng về năng lượng, giáo dục và hợp tác khoa học…

Nhắc đến chuyến thăm đầu tiên của đại biểu Quốc hội Việt Nam đến Liên Xô diễn ra cách đây 70 năm, bà Valentina Matviyenko khẳng định hiện nay, quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa hai nước đang được mở rộng và ngày càng sâu sắc.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Minh Nam).

Nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào năm 2024, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới giữa Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam.

Tại Hội đồng Liên bang, nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga - Việt Nam đang hoạt động rất tích cực. Những nhà lập pháp của Nga và Việt Nam có những trao đổi, hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện.

Bà Valentina Matviyenko nhấn mạnh Nga và Việt Nam cùng nhau kiên quyết bảo vệ các nguyên tắc thượng tôn pháp luật quốc tế, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Nga và Việt Nam cũng chia sẻ cách tiếp cận trong lĩnh vực hình thành môi trường số an toàn và có chủ quyền. Nga đồng thời ghi nhận tầm quan trọng của việc Việt Nam gia nhập BRICS với tư cách là quốc gia đối tác vào năm 2025, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, bao gồm phát triển đối thoại Nga - ASEAN.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, hợp tác kinh tế thương mại hai nước đang có đà phát triển tốt. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6% và vượt mốc 6 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, thương mại tăng thêm 14%.

Về đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá hợp tác liên doanh dầu khí, nông - công nghiệp và các ngành khác đang hoạt động hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận sáng 13/11 (Ảnh: Minh Nam).

Trong lĩnh vực năng lượng, hồi tháng 3, hai nước đã ký kết Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân đang được xây dựng tại Việt Nam, theo bà Valentina Matviyenko, là công trình hợp tác quan trọng. Việt Nam không chỉ tiếp nhận nguồn năng lượng sạch mà còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ mới, mở ra cơ hội trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Trong giáo dục, bà Matviyenko cho biết hàng chục nghìn người Việt Nam được đào tạo tại các cơ sở giáo dục của Nga đã trở về nước, làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kinh doanh và nhiều người giữ chức vụ cấp cao.

Mặt khác, bà nhấn mạnh nền tảng vững chắc cho hợp tác Nga - Việt là mối quan hệ ở cấp độ các địa phương hai nước.

"Theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu công dân Nga và Việt Nam”, bà Matviyenko tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn và cùng đạt nhiều thành tựu mới.