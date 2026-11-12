Chiều 12/11, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Nga Valentina Matviyenko.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, đồng thời duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Quốc hội, giữa các ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sỹ trẻ, nghị sỹ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Nga Valentina Matviyenko chụp ảnh chung (Ảnh: Hải Long).

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để hai Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hai nước tăng cường hợp tác, triển khai các văn kiện đã ký, biến các thỏa thuận, cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Quốc hội Việt Nam đề nghị hai Quốc hội tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Tại hội đàm, Chủ tịch Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, coi trọng quan hệ giữa Hội đồng liên bang với Quốc hội Việt Nam, đồng thời ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Đuma Quốc gia với Quốc hội Việt Nam và mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác liên nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương.

Nhằm phát huy vai trò đại diện của Hội đồng Liên bang đối với các chủ thể Liên bang Nga, Chủ tịch Valentina Matviyenko đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục hỗ trợ phát triển quan hệ giữa các địa phương hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Nga Valentina Matviyenko (Ảnh: Hải Long).

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên sẽ thúc đẩy hoàn thiện cơ sở pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận song phương, đồng hành cùng Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, ngoại giao nghị viện và phối hợp hành động tại các diễn đàn nghị viện đa phương có vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hợp tác và phát triển.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp tại Liên minh Nghị viện thế giới và các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Sau hội đàm, Chủ tịch Valentina Matviyenko đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện”, ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Hội đồng Liên bang Nga, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận không chỉ với cá nhân Chủ tịch, mà là thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đối với Lãnh đạo Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và nhân dân Việt Nam nói chung.

Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục cùng Quốc hội hai nước vun đắp quan hệ Việt - Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Nga Valentina Matviyenko đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác.