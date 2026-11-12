Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN).

Tối 11/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 11 đến 13/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, Đối ngoại, An ninh của Quốc hội Vũ Hải Hà.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sau các chuyến thăm năm 2012 và 2017.

Trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, quan hệ hợp tác trên kênh nghị viện luôn được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko tại sân bay quốc tế Nội Bài (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN).

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, hai bên duy trì tiếp xúc, tích cực và thường xuyên phối hợp, tham vấn, trao đổi ý kiến và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu (MSEAP), Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới...

Các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên tại các diễn đàn nghị viện đa phương góp phần duy trì tin cậy chính trị, phối hợp lập trường giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Trong hợp tác với Hội đồng Liên bang (Thượng viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 9/2024).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai thỏa thuận, xác định các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hai bên đang trao đổi để thống nhất dự thảo Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2028.

Về hợp tác với Duma Quốc gia (Hạ viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2013.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin (năm 2018), hai bên cũng đã ký thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban hợp tác liên Nghị viện. Đây là mô hình hợp tác liên nghị viện song phương cấp cao đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Được tổ chức luân phiên tại mỗi nước, đến nay, Ủy ban hợp tác liên Nghị viện đã tổ chức thành công 4 phiên họp...

Trong bối cảnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhằm triển khai hiệu quả nội dung hợp tác theo Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới, được thông qua trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng Chín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tạo bước chuyển, nâng cao vai trò hợp tác nghị viện song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.