Chủ tịch Hà Nội: Khai phóng tiềm năng phát triển khu vực phía tây thủ đô

Ngày 18/5, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan về công tác tiếp nhận, bàn giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để từ ngày 1/7, UBND TP Hà Nội chính thức tiếp nhận và trực tiếp quản lý thiết chế văn hóa đặc biệt này theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP Hà Nội quản lý.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia; nơi tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm hỏi bà con đồng bào sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ảnh: Xuân Hải).

Dự án có tổng diện tích khoảng 1.544ha được quy hoạch thành 7 khu chức năng, trong đó có các khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa - thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền và khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 95% tổng diện tích dự án.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết bộ đã xây dựng kế hoạch bàn giao và gửi thành phố nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn thiện các bước tiếp theo.

Bà Thủy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng thuận của lãnh đạo TP Hà Nội nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra chặt chẽ, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một góc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh việc Chính phủ quyết định chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố quản lý là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo ông Thắng, việc Chính phủ chính thức bàn giao quyền quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về cho Hà Nội từ tháng 7 không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý hành chính, mà còn mở ra cơ hội khai phóng toàn bộ tiềm năng phát triển của khu vực phía tây thủ đô.

Ông Thắng cho rằng khi kết nối đồng bộ giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với Vườn quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, các trục giao thông chiến lược, hệ thống thiết chế văn hóa - du lịch - thể thao hiện đại và các khu đô thị mới, nơi đây sẽ trở thành không gian phát triển đa mục tiêu của thủ đô, vừa bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, vừa thúc đẩy du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế xanh.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự để bảo đảm hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được duy trì ổn định, liên tục.

Cùng với đó, ông khẳng định thành phố sẽ nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách, phát triển các không gian dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc nhằm từng bước xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, du lịch quốc gia mang tầm khu vực.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra thực địa tại Vườn quốc gia Ba Vì (Ảnh: Xuân Hải).

Cùng ngày, Chủ tịch Hà Nội đã kiểm tra thực địa và công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý Vườn quốc gia Ba Vì theo Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP Hà Nội quản lý.

Vườn quốc gia Ba Vì hiện quản lý tổng diện tích tự nhiên hơn 9.700ha, trải rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, trong đó phần diện tích thuộc Hà Nội chiếm gần 74%.