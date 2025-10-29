Chủ tịch Gia Lai: "Không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ"

Ngày 29/10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thông tin về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại hội nghị chuyên đề về quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư công cấp xã được tổ chức mới đây.

Theo ông Tuấn, sau thời gian triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, công tác tài chính, ngân sách cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là tình trạng thiếu chủ động, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên trong tổ chức thu ngân sách.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không tư duy nhiệm kỳ (Ảnh: Doãn Công).

Ông Tuấn chỉ rõ, nhiều địa phương chưa khai thác hiệu quả nguồn thu, tiến độ thu ngân sách chậm, công tác phối hợp giữa chính quyền cơ sở với cơ quan thuế còn lỏng lẻo. Một số hội đồng tư vấn thuế xã, phường chưa gắn trách nhiệm với chỉ tiêu được giao, khiến hiệu quả thu ngân sách chưa cao.

Cơ cấu tổ chức, biên chế ở nhiều xã, phường cũng chưa phù hợp quy định mới. Sau sáp nhập, một số nơi chưa kiện toàn bộ máy, thiếu ban quản lý dự án chuyên trách, dẫn đến cán bộ phải kiêm nhiệm, năng lực quản lý tài chính - đầu tư còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, một bộ phận cán bộ, lãnh đạo cấp xã còn e dè, sợ sai, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chưa được thể hiện rõ.

Để khắc phục, ông Tuấn yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả; gắn với nguyên tắc “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”.

“Đây là cuộc đổi mới toàn diện, có tính cách mạng, không có tiền lệ. Cần sự kiên trì, kỷ cương và hành động thực chất để chính quyền cơ sở thật sự gần dân, hiệu lực, hiệu quả và phát triển bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.

UBND tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã, phường, nhất là trong khâu lập, phân bổ và quyết toán ngân sách. Cán bộ có kinh nghiệm sẽ được luân chuyển hoặc biệt phái tạm thời xuống cơ sở để “cầm tay chỉ việc”, giúp nâng cao năng lực quản lý và giảm phụ thuộc vào cấp trên.

Về điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ ở các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số… Mọi công việc phải được giải quyết đúng hạn, dứt điểm, xong việc trong ngày, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai ưu tiên phân bổ, cân đối nguồn lực cho các địa bàn khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (Ảnh: Doãn Công).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, chăm lo đời sống người dân vùng khó khăn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện công tác an sinh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông yêu cầu các địa phương kiện toàn bộ máy, bố trí đúng người, đúng việc, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm, lệch chuyên môn; không tự ý tuyển dụng hoặc tiếp nhận trái quy định.

Trong tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ phải thấu tình, đạt lý, thể hiện tinh thần phục vụ, không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp.

“Người đứng đầu cấp xã phải nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuyệt đối không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ.

Cán bộ, công chức phải thực hiện phương châm “hết việc, không hết giờ”, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ cấp bách của địa phương”, ông Tuấn nói.