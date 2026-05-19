Hàng chục tài xế bị xử phạt vì đậu xe đầu kéo trên đường cấm ở TPHCM

Ngày 19/5, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 25 tài xế dừng, đậu xe sai quy định trên các tuyến đường cấm dừng, cấm đậu.

Xe đầu kéo đậu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn chiếm hết làn xe máy (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 18/5, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng công an các phường Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Linh Xuân và Tam Bình ra quân xử lý tình trạng ô tô dừng, đậu sai quy định trên các tuyến đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT 743.

Ghi nhận trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp), dù khu vực này có biển cấm dừng, cấm đậu nhưng nhiều tài xế vẫn đậu xe đầu kéo container chiếm gần hết làn dành cho xe máy.

Theo lực lượng chức năng, phần lớn tài xế dừng xe để mua cà phê, ăn cơm, in lệnh hoặc vá vỏ.

CSGT xử phạt tài xế đậu xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (Ảnh: CTV).

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn chỉ có một làn dành cho xe 2-3 bánh. Việc nhiều xe đầu kéo container đậu trên làn xe máy khiến người dân bức xúc suốt thời gian qua. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ người đi xe máy tông vào đuôi xe đầu kéo container dừng đậu, khiến nạn nhân tử vong.

Tương tự, trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa), dù có biển cấm đậu đối với phương tiện trên 2,5 tấn, nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định, đậu xe chiếm làn xe máy, gây mất an toàn giao thông.

Đây cũng là tuyến đường gây bức xúc cho người dân trong thời gian vừa qua, vì ô tô con đậu hàng dài gây cản trở giao thông. Hiện, Đội CSGT Rạch Chiếc đang kiến nghị Sở Xây dựng gắn biển cấm dừng cấm đậu trên tuyến đường này.