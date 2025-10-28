Chính phủ: Không được yêu cầu dân xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 280 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Nghị định mới của Chính phủ sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng thực hiện chứng thực.

Cụ thể, người thực hiện chứng thực là chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu; người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định; công chứng viên của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (tổ chức hành nghề công chứng); viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ quy định không được yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID (Ảnh minh họa: Công Bính).

So với quy định cũ, Nghị định số 280 mở rộng thêm đối tượng thực hiện chứng thực là người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định.

Nghị định cũng bổ sung quy định về nghĩa vụ, quyền của người thực hiện chứng thực.

Trong Nghị định 280, Chính phủ nêu rõ “người thực hiện chứng thực không yêu cầu người chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID”.

Trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

Trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý Nhà nước về chứng thực cũng được sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu khi vận hành tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị định vừa được Chính phủ ban hành cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực theo hướng quy định rõ trách nhiệm đối với từng đối tượng người thực hiện chứng thực.

Trong đó, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm:

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

- Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

- Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

- Chứng thực giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Chứng thực giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Chứng thực di chúc.

- Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

- Chứng thực văn bản phân chia di sản là tài sản quy định tại các điểm d, đ và e nêu trên.

Việc chứng thực không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực thực hiện trong các trường hợp: Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; Chứng thực di chúc, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; Chứng thực văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở…

Việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất, việc chứng thực các giao dịch về nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà.