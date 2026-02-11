Chính phủ ban hành nghị quyết xử lý vướng mắc về cơ sở dữ liệu công chứng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.14/2026 về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2 đến hết 28/2/2027.

Nghị quyết được ban hành nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Điều 66 Luật Công chứng 2024 về Cơ sở dữ liệu công chứng.

Theo nghị quyết, Cơ sở dữ liệu công chứng được xây dựng bao gồm thông tin về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thông tin về giao dịch được công chứng, biện pháp ngăn chặn và cảnh báo rủi ro trong hoạt động công chứng, văn bản công chứng và các tài liệu khác trong hồ sơ công chứng.

Cơ sở dữ liệu do Bộ Tư pháp xây dựng, quản lý đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương và phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, bảo đảm an ninh, an toàn.

Một văn phòng công chứng tại tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu công chứng với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các cơ sở dữ liệu khác phải bảo đảm tuân thủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, an toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ Tư pháp sẽ ban hành quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ Cơ sở dữ liệu công chứng cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng 2024 bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ cung cấp thông tin để đưa vào Cơ sở dữ liệu công chứng. Trường hợp nhận bàn giao hồ sơ của văn phòng công chứng tạm ngừng hoạt động, tổ chức hành nghề công chứng giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì có trách nhiệm cập nhật thông tin liên quan đến hồ sơ bàn giao vào Cơ sở dữ liệu công chứng từ thời điểm nhận bàn giao.

Cơ sở dữ liệu công chứng của các địa phương được xây dựng trước ngày nghị quyết này có hiệu lực được tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định của Luật Công chứng 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đến ngày Cơ sở dữ liệu công chứng do Bộ Tư pháp xây dựng đưa vào vận hành.

Nếu quy định về xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng trong Nghị quyết số 66.14/2026 khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết, nghị định của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành sau ngày Nghị quyết 66.14/2026 được thông qua và trước ngày 1/3/2027 thì các quy định tương ứng được ban hành trong nghị quyết này chấm dứt hiệu lực.