Cháy nhà ở TPHCM, một nam thanh niên tử vong

Đến hơn 9h30 ngày 17/5, Công an phường Linh Xuân vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong. Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh N.M.K. (SN 2006).

Hơn 7h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà trên đường số 4, phường Linh Xuân. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy tại đường số 4 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện anh K. tử vong trong phòng ngủ.

Theo người dân địa phương, căn nhà xảy ra hỏa hoạn vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh, nằm trong khu dân cư đông đúc. K. là con trai chủ căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.