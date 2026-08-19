Cháy tại công ty chỉ may ở Hà Nội

Khoảng 21h26 ngày 19/8, tại Công ty chỉ may T.H., nằm trong cụm Công nghiệp Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) cử nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Vụ cháy nhìn từ xa (Ảnh: Thường Tín).

Theo cảnh sát, rất may vụ hỏa hoạn không làm ai thương vong. Tuy nhiên ngọn lửa bùng phát lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, cột khói đen từ vụ hoả hoạn bốc cao hàng chục mét, đứng nhìn từ xa cũng có thể quan sát. Lực lượng chức năng đang tích cực khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường (Ảnh: Thanh Yên).

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày tại Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ở điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy đã khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương.