Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội, 3 người tử vong

Chiều 19/8, theo nguồn tin của phóng viên, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, ra ngoài.

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: Thanh Thành).

Trước đó, khoảng 10h20 cùng ngày, tại một xưởng gỗ ở khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng di dời đồ đạc trong khu vực nhà xưởng bị cháy (Ảnh: Tiến Thành).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 28 và khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đã cử nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn, dập lửa.

Bên trong nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Tiến Thành).

Theo một số nhân chứng, thời điểm cháy, ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt khiến nhiều người làm việc bên trong xưởng hốt hoảng, chạy ra ngoài.

Theo cảnh sát, khoảng 14h, đám cháy đã được dập tắt, xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường. Về danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.