Công an thông tin chính thức vụ cháy làm 3 người chết ở Hà Nội

Liên quan tới vụ cháy khiến 3 nạn nhân tử vong xảy ra tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội, chiều 19/8, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h23 cùng ngày tại Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, địa chỉ ở điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Vụ cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo cháy, cảnh sát đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, một xe tải chở phương tiện, 2 xe CNCH cùng với 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 4, 15, 28, 33 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội tới hiện trường.

Đến khoảng 10h29, đám cháy đã phát triển rất lớn, nhiều khói khí độc, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi… có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 11h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Cảnh sát đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: Thanh Thành).

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã phát hiện 3 thi thể nạn nhân trong khu vực nhà xưởng và 3 người bị thương gồm: B.V.Đ (SN 1986), K.T.A. (SN 2008), V.N.T. (SN 1987).

Đến khoảng 12h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cột khói từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét (Ảnh: Công an cung cấp).

"Cơ sở xảy ra hỏa hoạn có vi phạm về PCCC, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và bị xử phạt về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, xác định danh tính các nạn nhân tử vong, nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật", báo cáo của Công an Hà Nội nêu.