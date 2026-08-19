Bắt đầu tháo dỡ chợ Biên Hòa sau vụ cháy
(Dân trí) - Sau vụ cháy tối 5/8, cơ quan chức năng TP Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ đoạn giữa nhà lồng chợ Biên Hòa, dự kiến hoàn tất trong 10 ngày.
Ngày 19/8, UBND phường Trấn Biên phối hợp với cơ quan chức năng TP Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ đoạn giữa nhà lồng chợ Biên Hòa sau vụ cháy tối 5/8. Dự kiến, các đơn vị tháo dỡ nhà lồng chợ Biên Hòa trong 10 ngày.
Theo UBND TP Đồng Nai, kinh phí khảo sát, lập phương án, thực hiện phá dỡ, bảo đảm an toàn, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng và các chi phí khác liên quan do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.
Đoạn giữa công trình có chiều dài 38m, rộng 12,7m, nằm giữa hai khe lún nối đoạn 1 và đoạn 3. Công trình có quy mô 2 tầng, với kết cấu cột tầng 1 bằng bê tông cốt thép, hệ thống dầm thép chữ I, sàn bê tông cốt thép; cột tầng 2 bằng thép, kèo thép và mái ngói.
UBND TP Đồng Nai cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, công trình nhà lồng chợ Biên Hòa có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến cộng đồng và các công trình lân cận. Do đó, việc phá dỡ được thực hiện khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục hậu quả hỏa hoạn theo quy định.
Tối 5/8, lửa bùng phát tại khu vực chợ Biên Hòa (Trung tâm Thương mại Biên Hòa). Sau hơn 2 giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản trên diện tích khoảng 900m2.