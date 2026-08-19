Bắt đầu tháo dỡ chợ Biên Hòa sau vụ cháy

Ngày 19/8, UBND phường Trấn Biên phối hợp với cơ quan chức năng TP Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ đoạn giữa nhà lồng chợ Biên Hòa sau vụ cháy tối 5/8. Dự kiến, các đơn vị tháo dỡ nhà lồng chợ Biên Hòa trong 10 ngày.

Hiện trường tan hoang chợ Biên Hòa sau vụ cháy (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND TP Đồng Nai, kinh phí khảo sát, lập phương án, thực hiện phá dỡ, bảo đảm an toàn, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng và các chi phí khác liên quan do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

Đoạn giữa công trình có chiều dài 38m, rộng 12,7m, nằm giữa hai khe lún nối đoạn 1 và đoạn 3. Công trình có quy mô 2 tầng, với kết cấu cột tầng 1 bằng bê tông cốt thép, hệ thống dầm thép chữ I, sàn bê tông cốt thép; cột tầng 2 bằng thép, kèo thép và mái ngói.

Cơ quan chức năng bắt đầu tháo dỡ đoạn giữa chợ Biên Hòa sau vụ cháy (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND TP Đồng Nai cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, công trình nhà lồng chợ Biên Hòa có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến cộng đồng và các công trình lân cận. Do đó, việc phá dỡ được thực hiện khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục hậu quả hỏa hoạn theo quy định.