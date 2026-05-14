Cháy siêu thị trong khu tập thể ở Hà Nội

Ngày 14/5, UBND phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) cho biết, vào lúc 4h22 cùng ngày, tại khu vực siêu thị ở tầng 1 nhà G3, tập thể Vĩnh Phúc xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, đến khoảng 4h29 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và sử dụng quạt hút khói để xử lý hiện trường.

Cảnh sát cũng cho biết khu vực xảy ra cháy xuất phát tại quầy thu ngân của siêu thị. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do chập điện.