Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội sẽ đốt 4 mô hình nhà để diễn tập

Chiều 13/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch về việc tập huấn nghiệp vụ công tác xác minh, giải quyết vụ cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an cấp xã và các đồn công an trên địa bàn thủ đô, Công an TP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn trong 3 ngày (từ ngày 13/5 đến hết ngày 15/5) tại Trung tâm Huấn luyện Công an Hà Nội, số 9 Hoàng Đôn Hòa, phường Kiến Hưng.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội diễn tập chữa cháy tại một tòa nhà ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, trong thời gian tập huấn, ban tổ chức sẽ đốt 4 mô hình nhà vào lúc 17h ngày 14/5. Hoạt động này nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ năng xác minh hiện trường và xử lý các tình huống phát sinh sau hỏa hoạn.

Nhà chức trách cho hay, do tính chất của đợt tập huấn thực địa, quá trình đốt mô hình dự kiến sẽ tạo ra cột khói lớn, có thể quan sát từ xa. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ điều động các xe chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ và diễn tập tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội thông báo để người dân trong khu vực và vùng lân cận biết, tránh hiểu lầm có vụ cháy thật xảy ra, dẫn đến hoang mang hoặc phát sinh tin báo cháy giả đến tổng đài 114.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, việc triển khai tập huấn thực tế với các mô hình giả định là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy cho thủ đô trong tình hình mới.