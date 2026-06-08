Cháy nhà ở TPHCM, nghi do chập ổ cắm điện

Tối 8/6, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà một trệt, một lầu nằm trong hẻm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, TPHCM).

Khoảng 15h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà trên. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh mang bình chữa cháy xách tay đến hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, đám cháy xảy ra trong không gian kín, nhiệt độ tăng cao, khói và khí độc dày đặc khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau nỗ lực bất thành, người dân trình báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát dập lửa, ngăn cháy lan (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Lê Hoàng Minh, Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy chữa cháy.

Căn nhà nằm sâu trong hẻm, lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Qua trinh sát, cảnh sát xác định đám cháy xuất phát từ tầng một, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận nên nhanh chóng triển khai hai lăng phun nước dập lửa, đồng thời tổ chức ngăn cháy lan.

Đến 15h15, đám cháy được khống chế và tắt hoàn toàn sau đó khoảng 15 phút. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm cháy nhiều tài sản bên trong căn nhà.

Theo chị N.T.T.H., chủ nhà, sự cố bắt nguồn từ ổ cắm điện trong phòng ngủ ở tầng một bị chập. "Thời điểm đó, tôi rất hoảng loạn, chỉ kịp hô hoán báo cháy và cùng các thành viên trong gia đình chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm", chị H. kể.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng đã bàn giao hiện trường cho Công an phường Tân Hưng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.