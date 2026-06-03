Cháy căn hộ chung cư Starlight Riverside ở TPHCM

Ngày 3/6, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Starlight Riverside.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 2/6, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại một căn hộ nằm ở tầng cao trong tòa nhà.

Đám cháy xảy ra tại căn hộ chung cư Starlight Riverside (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, đám cháy đã được khống chế và dập tắt nên không triển khai phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thương vong về người. Một số tài sản bên trong căn hộ như kệ bếp và máy hút mùi bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.