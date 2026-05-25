Huy động hàng trăm người chữa cháy rừng phòng hộ ven biển

Chiều 25/5, lãnh đạo UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy ảnh hưởng đến hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển. Theo nguồn tin, đám cháy được phát hiện vào tối 24/5, tại khu vực rừng thuộc thôn Tân Định, xã Ninh Châu. Mặc dù cơ bản được khống chế nhưng đến sáng 25/5, đám cháy đã bùng phát trở lại và nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy rừng (Ảnh: Nhật Anh).

UBND các xã Ninh Châu, Quảng Ninh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm người phối hợp cùng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ tham gia dập lửa.

Do nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh cùng lớp thực bì khô dày, đặc biệt là cây rười khô trên nền cát, ngọn lửa bùng phát nhanh và gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa (Ảnh: nhật Anh).

Lực lượng chữa cháy đã triển khai phun nước kết hợp phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan rộng.

Đến tối 25/5, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục duy trì nhân lực, phương tiện tại hiện trường để xử lý kịp thời trong tình huống đám cháy bùng phát trở lại. Đơn vị chủ rừng đang thống kê thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.