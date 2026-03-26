Người đàn ông bị tai biến mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy

Lãnh đạo UBND phường Phong Thái (thành phố Huế) xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 26/3 tại địa phương đã khiến một người đàn ông tử vong.

Vụ cháy bùng phát khoảng 16h cùng ngày tại một ngôi nhà thuộc tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái. Nạn nhân được xác định là ông V.H.Y. (SN 1967). Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Y. ở nhà một mình, không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Huế khiến một người tử vong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để dập tắt đám cháy và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo UBND phường Phong Thái cho biết ông Y. bị tai biến và nằm liệt giường. Thời điểm xảy ra vụ việc, người thân của ông đều đi làm nên không có ai ở nhà để kịp thời ứng cứu nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.