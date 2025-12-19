Chánh án TAND Tối cao: Nhiều cơ chế của Đà Nẵng được nhân rộng cả nước

Ngày 19/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri các phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân và An Khê.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đồng thời lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhiều cử tri bày tỏ ủng hộ chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, hình thành chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri kỳ vọng nhiều quyết sách mới của Quốc hội sẽ đưa đất nước phát triển đi lên, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, cho biết đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đối với cử tri 3 phường.

Ông Quảng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri đối với các đại biểu trong suốt nhiệm kỳ qua; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của người dân đối với đoàn Đại biểu Quốc hội và từng cá nhân đại biểu.

Theo ông Quảng, những ý kiến, góp ý của cử tri là nguồn động viên, giúp các đại biểu không ngừng hoàn thiện, trưởng thành hơn trên cương vị đại biểu của nhân dân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng được đánh giá là một trong những đoàn hoạt động tích cực, tham gia thảo luận sôi nổi tại tổ và hội trường, với nhiều kiến nghị, đề xuất xác đáng được Quốc hội và các bộ, ngành ghi nhận.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển Đà Nẵng, trong đó có những chủ trương đã được Quốc hội thông qua và nhân rộng trên cả nước.

Tiêu biểu như mô hình chính quyền đô thị, cơ chế xây dựng Khu thương mại tự do theo Nghị quyết 136, sau đó được áp dụng tại Hải Phòng, TPHCM, hay Nghị quyết 170 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Ông Quảng khẳng định, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và Trung ương để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.