Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao

Chiều 4/11, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Quảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tân Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Cẩm Tú trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Nguyễn Văn Quảng (Ảnh: Mai Đỉnh).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao và cá nhân ông Nguyễn Văn Quảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới là Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông Lê Minh Trí và hứa sẽ tiếp tục phát huy các kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu mà ngành Tòa án nhân dân đã đạt được trong các nhiệm kỳ vừa qua, để xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân Tối cao trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, phát triển ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm và trực tiếp là Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đối với ngành Tòa án nói chung và Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Luật.

Trưởng thành từ cán bộ, điều tra viên phòng Điều tra hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện KSND Tối cao).

Đến tháng 6/2015, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TPHCM.

Sau 2 năm, ông Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND Tối cao).

Tháng 9/2018, ông đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Đến tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau 1 năm, vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025, và giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ vào tháng 9/2025.