Chàng trai gặp nạn thương tâm ngay trước ngày cưới

Tối 29/3, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên địa bàn xã Bạch Ngọc (Nghệ An), khiến một nam thanh niên 25 tuổi tử vong. Điều đau lòng là nạn nhân đang chuẩn bị tổ chức đám cưới vào ngày 30/3.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Bạch Ngọc, vụ tai nạn xảy ra vào tối cùng ngày trên tỉnh lộ 533, đoạn gần khu vực Trường THCS Đại Sơn (thuộc xã Đại Sơn cũ). Nạn nhân, trú tại địa phương, đang trên đường từ nhà bạn gái trở về.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xã Bạch Hà (Ảnh: Mơ Nguyễn).

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện nằm bất động trên mặt đường và đã tử vong sau đó. Theo người dân địa phương, nạn nhân đang trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Tại nhà riêng ở xóm 2, xã Đại Sơn (cũ), gia đình chàng trai đã chuẩn bị mâm cỗ cho đám cưới vào ngày 30/3.

“Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày trọng đại, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng”, một người dân địa phương chia sẻ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.