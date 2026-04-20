Chậm bàn giao mặt bằng ở Đông Ngạc khiến tuyến Tây Thăng Long đình trệ

Dự án đường Tây Thăng Long ở Hà Nội, đoạn nối từ đường Văn Tiến Dũng đến Phạm Văn Đồng, đang được thúc đẩy trong giai đoạn hoàn thiện giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 4, việc bàn giao mặt bằng sạch tại khu vực phường Đông Ngạc vẫn chưa đạt tiến độ đề ra, ảnh hưởng đến tiến trình triển khai chung của toàn tuyến.

Đoạn kết nối với Vành đai 3 có quy mô dài khoảng 3,2km, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, phần kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng chiếm tỷ lệ chủ yếu, lên tới 1.673 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường có bề rộng toàn mặt cắt 60,5m, gồm trục đường chính rộng 22,5m, hai tuyến đường gom mỗi bên 14m và dải phân cách trung tâm rộng 6m (Ảnh: Google maps)

Trước đó, UBND phường Đông Ngạc đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng. Theo Thông báo số 758 ngày 20/3, các hộ gia đình, cá nhân có tài sản nằm trong phạm vi dự án được yêu cầu phối hợp kiểm đếm, hoàn tất di dời trước 17h ngày 31/3.

Song, chính quyền địa phương áp dụng cơ chế ưu tiên bố trí vị trí tái định cư đối với các trường hợp chấp hành tốt, bàn giao mặt bằng sớm nhằm tạo sự đồng thuận. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cũng duy trì giao ban hằng ngày để xử lý các vướng mắc phát sinh.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy tiến độ di dời tại một số khu vực như tại ngõ 72 đường Cầu Noi và các ngõ 142, 162 Cổ Nhuế vẫn chậm so với kế hoạch đề ra.

Dự án có tổng diện tích thu hồi khoảng 19,2ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm phần lớn với 15,93ha, còn lại 3,27ha đất ở. Việc giải phóng mặt bằng liên quan đến hơn 681 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, cùng 350 ngôi mộ cần di dời.

Cuối tuần qua, không khí thi công tại đây diễn ra khẩn trương, người dân tranh thủ thu xếp tài sản để rời đi. Ở những vị trí đã hoàn tất việc chuyển dọn, các hạng mục công trình được tháo dỡ nhằm phục vụ công tác thu hồi mặt bằng.

Dọc khu vực giải tỏa, nhiều đồ đạc sinh hoạt như bàn ghế, giường tủ, vật dụng cũ… bị bỏ lại, nằm la liệt bên đường sau khi các gia đình chuyển đi.

Quầy hàng dựng tạm giữa không gian đang dần bị tháo dỡ. Một số hộ kinh doanh vẫn mở cửa buôn bán cầm chừng, tranh thủ từng ngày còn lại để duy trì thu nhập.

Hơn nửa đời người sống ở Cổ Nhuế, bà Nguyễn Thị Mai gắn bó với căn nhà 57m2 tại số 179 Cổ Nhuế. Bà ở cùng con gái, gian nhà phía trước cho thuê, mỗi tháng có thêm 4 triệu đồng, cuộc sống tương đối ổn định.

Cách đây 4 năm, bà ký bàn giao mặt bằng với đơn giá 49,1 triệu đồng/m2 sau nhiều cân nhắc. Việc nhận tiền đền bù diễn ra thuận lợi, nhưng cảm giác yên tâm thì không đến ngay.

Rời căn nhà cũ, bà chuyển về sống cùng con trai. Ngôi nhà mới đông đúc với 7 người sinh hoạt chung, phát sinh nhiều bất tiện. Từ chỗ có không gian riêng, nay mọi thứ phải chia sẻ, nếp sống cũng phải điều chỉnh theo.

Ở tuổi ngoài 70, bà mong sớm được bố trí tái định cư để ổn định chỗ ở. Với bà, điều này giúp cuộc sống bớt xáo trộn sau khi rời căn nhà cũ đã gắn bó nhiều năm.

Tại ngõ 201/17 Cổ Nhuế, ngôi nhà 71m2 của bà Nguyễn Thị Minh (65 tuổi) có tới 68m2 nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Quanh khu vực, việc phá dỡ và thi công diễn ra liên tục, khiến cuộc sống của 15 người trong gia đình bị đảo lộn.

Gia đình bà hiện vẫn bám trụ vì chưa có nơi ở thay thế, đang chờ phương án bố trí mới. Trong bối cảnh chồng bà mắc bệnh ung thư phổi, việc chuyển đi càng trở nên khó khăn. "Gia đình tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương mở đường, chỉ mong sớm ổn định chỗ ở", bà Minh chia sẻ.