Tây Thăng Long - Sức hút nơi cực tăng trưởng mới của Thủ đô

Cú hích hạ tầng tạo đà tăng trưởng cho bất động sản

Tại khu vực phía Tây, đại lộ Tây Thăng Long góp phần dẫn dắt sự phát triển của khu vực. Đây là trục giao thông huyết mạch, với điểm đầu là Tây Hồ Tây kéo dài đến khu vực Sơn Tây. Khi thông xe toàn tuyến vào quý II/2026, một trục kết nối chiến lược giữa nội đô và chuỗi đô thị vệ tinh sẽ chính thức hình thành, tối ưu thời gian di chuyển từ Đan Phượng đến Tây Hồ chỉ còn 15 phút.

Sự xuất hiện của vành đai 4 cũng sẽ rút ngắn quãng đường từ Đan Phượng đến Hà Đông chỉ còn 15 phút, đến Hưng Yên chỉ 30 phút.

Nhịp sống nơi đây càng thêm sôi động khi cầu Thượng Cát đã được khởi công vào 8/10. Đây là công trình trọng điểm nối Bắc Từ Liêm - Đông Anh với quy mô 8 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, cây cầu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ Đông - Tây, cải thiện kết nối từ Đan Phượng - Đông Anh - sân bay Nội Bài.

Cùng với các dự án trọng điểm như vành đai 3.5, vành đai 4, tuyến metro số 4, cầu Thượng Cát hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi diện mạo toàn khu vực, đưa Tây Thăng Long trở thành trục phát triển chiến lược tiếp theo của Thủ đô, nơi hạ tầng, kinh tế và đô thị cùng hội tụ, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới của Hà Nội trong thập kỷ tới.

Cầu Thượng Cát đã được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027, giúp kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Anh Đỗ Văn Bình, một nhà đầu tư nhận định: “Giao thông là tiền đề, là bệ đỡ phát triển cho mọi đô thị. Có đường sá mới có giao thương, buôn bán… Tây Thăng Long đã góp phần định hình lại và tạo sức bật mạnh mẽ cho bất động sản phía Tây và biến đây trở thành thỏi nam châm hút dòng vốn đầu tư”.

Thống kê cho thấy, các dự án thấp tầng dọc trục đại lộ Tây Thăng Long ghi nhận mức giá cao sau thời gian ra mắt thị trường: liền kề mặt trong dao động 250-300 triệu/m²; liền kề mặt đường 330-380 triệu/m².

Điểm đến an cư - đầu tư phía Tây Thủ đô

Không chỉ thu hút dòng vốn đầu tư, sự xuất hiện của đại lộ Tây Thăng Long cũng còn tạo nên cú hích với nhu cầu an cư. Lượng khách hàng có nhu cầu tìm kiếm các dự án chất lượng tại khu vực này có xu hướng tăng. Giao thông kết nối thuận tiện, điều đó đồng nghĩa với việc không cần chen chúc trong nội đô, vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống hiện đại, thoải mái và dễ dàng tiếp cận các tiện ích.

Đơn cử như trường hợp của chị Lê Hạnh Dung - một khách hàng đang tìm hiểu dự án Vinhomes Wonder City: “Việc sở hữu một biệt thự vườn ở trung tâm gần như là một điều không thể, hơn nữa cuộc sống nội đô quá ngột ngạt, xô bồ. Nhưng ở đây, gia đình tôi có thể tìm thấy một không gian đủ rộng để sống, đủ riêng tư để nghỉ dưỡng, sáng dậy có thể nghe thấy tiếng chim hót, hay cuối tuần có thể quây quần bên nhau nướng BBQ trong khu vườn nhỏ của gia đình. Điều từng khiến tôi băn khoăn nhất là vấn đề đi lại, nay đã được hạ tầng giao thông khu vực giải quyết trọn vẹn”.

Wonder Villas tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Wonder City - nơi hạ tầng đang tăng tốc hoàn thiện. Dự án nổi lên như một điểm sáng, đón đầu nhịp tăng trưởng và dòng chảy thịnh vượng, hứa hẹn trở thành biểu tượng an cư - đầu tư của thời kỳ mới.

Wonder Villas - nơi an cư lý tưởng, thiên nhiên hiện hữu trong từng nhịp sống (Ảnh: Vinhomes).

Được kiến tạo theo triết lý “cư dân là trung tâm của sự phát triển”, Vinhomes Wonder City mang đến một hệ tiện ích toàn diện, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu. Trong đó, yếu tố “xanh” được chú trọng, từ công viên lá phổi xanh 16ha đến những cung đường xanh uốn lượn ven sông mang đến trải nghiệm thư thái, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn sự cân bằng thể chất và tinh thần.

Với dòng sản phẩm Wonder Villas, mỗi căn biệt thự được trao tặng một khu vườn riêng rộng 136m2. Wonder Villas mang đến một không gian sống lý tưởng, vừa đủ trung tâm để có thể tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp, vừa đủ “xanh” để thiên nhiên hiện hữu trong từng nhịp sống.

Đây là cơ hội để sở hữu nơi an cư, đầu tư, trước khi mặt bằng giá bước vào chu kỳ mới khi hạ tầng đồng bộ vào năm 2026.