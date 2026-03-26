Cắt giảm việc của nhà thầu yếu kém trong dự án kênh 9.000 tỷ đồng ở TPHCM

Chiều 26/3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Võ Viết Cường, Phó Trưởng Ban điều hành dự án 4 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị), đã thông tin về tiến độ dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Tính đến nay, dự án đã đạt gần 68% khối lượng công việc. Trong đó, hạng mục kè bê tông đã hoàn thành 98%, hạ tầng giao thông 2 bên kênh đạt khoảng 57%. Nhiều gói thầu của dự án đạt tiến độ từ 55% đến 80%.

Ông Võ Viết Cường, Phó Trưởng Ban điều hành dự án 4 TPHCM (Ảnh: H.Q.).

Theo kế hoạch, 6 gói thầu (1, 2, 7, 8, 9, 10) sẽ cơ bản hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 9 năm nay. 4 gói thầu còn lại (3, 4, 5, 6) dự kiến hoàn thành vào ngày 30/10. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31/12, toàn tuyến đường dài gần 64km dọc 2 bên kênh sẽ được thông xe.

Lãnh đạo ban điều hành dự án thông tin, dù đạt tiến độ tích cực, dự án vẫn đối mặt không ít thách thức. Về công tác bồi thường, khoảng 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nằm rải rác ở các gói thầu khác nhau.

"Có trường hợp người dân chưa đồng thuận khiến đơn vị thi công phải tạm dừng để xử lý. Một khó khăn lớn khác là dự án phát sinh hơn 4 triệu m3 đất nhưng chưa có phương án đổ thải hoàn chỉnh, dù đã phối hợp với các cơ quan liên quan tìm kiếm vị trí phù hợp", ông Võ Viết Cường chia sẻ.

Biến động giá nhiên liệu và tình hình địa chính trị cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung vật liệu của dự án. Trong đó, nhựa đường, nguyên liệu chính cho bê tông nhựa đang thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Khối lượng đá cần thiết để thi công dự án cũng mới được đáp ứng một nửa.

Công trường dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (Ảnh: Bảo Quyên).

Đáng chú ý, việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc vật liệu đang tạo thêm áp lực cho tiến độ cung ứng. Ông Võ Viết Cường cho biết, cát, đá đưa vào công trình đều phải chứng minh rõ xuất xứ từ mỏ, quy trình vận chuyển và phương thức tập kết. Toàn bộ quy trình này được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định.

"Những vật liệu không đầy đủ hồ sơ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp sẽ kiên quyết không đưa vào sử dụng. Chính yêu cầu sàng lọc chặt chẽ này dẫn đến tình trạng “có nhưng không dùng được”, khiến nguồn cung thực tế bị thu hẹp", ông Võ Viết Cường nói.

Đại diện ban quản lý dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên nhấn mạnh, các gói thầu của dự án đều được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Trước nguy cơ ảnh hưởng tiến độ, chủ đầu tư khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém, kể cả cắt giảm hoặc chuyển khối lượng sang đơn vị khác nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tuyến kênh dài nhất TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân khu vực.

Khởi công từ năm 2023, dự án này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng thoát nước, chống ngập và nâng cao chất lượng môi trường đô thị cho TPHCM. Tuyến kênh dài gần 32km, chảy qua 7 quận, huyện (trước khi sáp nhập) gồm: Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.