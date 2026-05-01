Carnaval Hạ Long quy mô lớn chưa từng có, hút hơn 80.000 người

Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra tối 30/4 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với quy mô lớn chưa từng có, quy tụ đại diện 54 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện không chỉ mang đến không khí lễ hội sôi động mà còn thể hiện định hướng đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, du lịch của địa phương trong giai đoạn mới.

Chương trình nghệ thuật tại sự kiện (Ảnh: QMG).

Điểm khác biệt lớn nhất của Carnaval năm nay là sự tham gia đồng loạt của các địa phương trên toàn tỉnh. Mỗi xã, phường, đặc khu mang đến những nét văn hóa đặc trưng riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về vùng đất và con người Quảng Ninh giữa không gian lễ hội bên bờ vịnh Hạ Long.

Theo ban tổ chức, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp nguồn lực văn hóa từ cơ sở được khơi thông, tạo điều kiện để các địa phương chủ động tham gia vào hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch. Thay vì chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, Carnaval Hạ Long năm nay trở thành không gian hội tụ bản sắc văn hóa toàn tỉnh.

Dấu ấn nổi bật của chương trình là màn diễu hành với 59 xe mô hình trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn dài gần một km. Những xe mô hình được thiết kế như các “bảo tàng di động”, tái hiện hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, đời sống lao động và tiềm năng phát triển của từng địa phương.

Xe mô hình diễu hành trên đường phố Hạ Long (Ảnh: T.Tùng).

Dưới ánh đèn rực rỡ, hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng cùng tham gia trình diễn. Các tiết mục được dàn dựng theo phong cách lễ hội đường phố hiện đại, kết hợp âm nhạc sôi động, nghệ thuật trình diễn và hiệu ứng ánh sáng quy mô lớn.

Không gian lễ hội không chỉ diễn ra trên bờ mà còn mở rộng ra mặt vịnh Hạ Long. Hàng loạt tàu du lịch đồng loạt trình diễn ánh sáng, tạo nên sân khấu nổi lung linh giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới. Sự kết hợp giữa đoàn diễu hành trên bờ và ánh sáng trên mặt nước mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người dân và du khách.

Carnaval Hạ Long 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng nghìn diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn. Theo ban tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 80.000 người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, cho biết Carnaval Hạ Long không chỉ là một lễ hội giải trí mà còn là sản phẩm văn hóa - du lịch mang tính chiến lược của tỉnh.

Theo bà Thủy, Quảng Ninh đang tập trung hiện thực hóa các chủ trương của Trung ương về phát triển văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và du lịch bền vững.

“Thông qua chuỗi hoạt động Tuần văn hóa, thể thao và du lịch chào hè, tỉnh mong muốn quảng bá văn hóa, con người, tiềm năng và thế mạnh du lịch của Quảng Ninh tới du khách trong nước và quốc tế”, bà Thủy nói.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cho biết Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Nơi kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Quảng Ninh.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự tham gia trực tiếp của cộng đồng địa phương. Nhiều công nhân mỏ, ngư dân và người dân ở các địa phương tham gia biểu diễn với vai trò diễn viên quần chúng, góp phần tạo nên không khí lễ hội gần gũi và giàu bản sắc.

Những con tàu được trang hoàng bởi hệ thống đèn LED đa sắc màu, tạo nên một "bữa tiệc ánh sáng" lung linh huyền ảo trên mặt vịnh Di sản (Ảnh: QMG).

Bà Vũ Thị Mai, người dân phường Hạ Long, cho biết bà đã theo dõi Carnaval nhiều năm nhưng đặc biệt ấn tượng với quy mô của lễ hội năm nay.

“Nhìn dòng xe mô hình diễu hành cùng hàng nghìn diễn viên trên đường phố, tôi cảm nhận rõ sự phong phú trong văn hóa của từng địa phương. Việc 54 xã, phường, đặc khu cùng tham gia khiến người dân thấy tự hào hơn về quê hương”, bà Mai nói.

Nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô tổ chức và không khí lễ hội bên bờ vịnh. Robert Jenkins, du khách đến từ Vương quốc Anh, cho biết anh ấn tượng với màn kết hợp giữa ánh sáng từ các tàu du lịch trên mặt vịnh và các đoàn diễu hành trên bờ.

“Tôi có cảm giác được trải nghiệm toàn bộ văn hóa Quảng Ninh chỉ trong một đêm. Tinh thần cộng đồng ở đây thực sự tuyệt vời”, anh nói.

Lễ hội khép lại bằng màn pháo hoa trên bầu trời vịnh Hạ Long trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Thành công của Carnaval Hạ Long 2026 tiếp tục cho thấy định hướng lấy văn hóa làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch của Quảng Ninh đang tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần nâng tầm hình ảnh vùng đất di sản trên bản đồ du lịch quốc tế.