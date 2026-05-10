Cảnh sát giải cứu 7 phụ nữ mắc kẹt trong thang máy ở TPHCM

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 vừa giải cứu thành công 7 người mắc kẹt trong thang máy tại phường Hạnh Thông.

Trước đó, lúc 10h18 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo xảy ra sự cố thang máy tại một cơ sở thẩm mỹ trên đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông) khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát giải cứu 7 phụ nữ mắc kẹt bên trong thang máy tại cơ sở thẩm mỹ ở phường Hạnh Thông (Ảnh: PC07).

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thang máy bị kẹt giữa tầng 1 và tầng 2; bên trong có 7 phụ nữ, gồm 3 nhân viên và 4 khách hàng.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra sự cố, một số người có biểu hiện hoảng loạn. Các chiến sĩ cứu hộ đã trấn an tinh thần, đồng thời triển khai biện pháp kỹ thuật kéo cabin thang máy trở lại tầng 2, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 7 người, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.