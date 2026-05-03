Trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa về TPHCM cấp cứu trong dịp nghỉ lễ

Sáng 3/5, Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa 2 người bệnh từ đặc khu Trường Sa về TPHCM cấp cứu.

Trước đó, chiều 2/5, sau khi nhận nhiệm vụ bay cấp cứu 2 bệnh nhân tại đặc khu Trường Sa, đơn vị đã điều động trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 cùng tổ bay thực hiện nhiệm vụ.

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ đặc khu Trường Sa về đất liền (Ảnh: Binh đoàn 18).

Lúc 18h15 ngày 2/5, trực thăng EC225 cất cánh từ sân bay Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để đón tổ quân y Bệnh viện 175, sau đó bay thẳng ra đặc khu Trường Sa.

Hai bệnh nhân là anh Trần Đình Hùng, (SN 1977, quê Nghệ An), bị đa chấn thương nặng; và anh Võ Văn Khao (SN 1971, quê Quảng Trị), bị áp xe sườn. Cả hai đều đang công tác tại đặc khu Trường Sa.

Do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng điều trị tại đảo, các bệnh nhân được chỉ định vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng về đất liền để tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Hai bệnh nhân được đưa lên trực thăng (Ảnh: Binh đoàn 18).

Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ bay và lực lượng quân y đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người bệnh và chuyến bay. Khoảng 2h30 ngày 3/5, trực thăng đã hạ cánh tại Bệnh viện quân y 175. Các bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu, tiếp tục điều trị.

Chuyến bay cấp cứu được triển khai trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, cho thấy tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện của cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật của Công ty Trực thăng Miền Nam.