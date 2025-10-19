Cách thức nộp bài thi “Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025”

Với 3 chủ đề “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”, cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông 2025 hứa hẹn mang đến thông điệp mới mẻ, thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Hai cách nộp bài dự thi

Cá nhân hoặc tập thể có thể lựa chọn một trong hai cách nộp bài dự thi. Cụ thể, nếu nộp online, thí sinh gửi qua email sangkienatgt@dantri.com.vn với tiêu đề mail [Họ và Tên + Bài dự thi Sáng kiến ATGT 2025]. File tài liệu bao gồm bản nội dung mô tả sáng kiến, giải pháp, ý tưởng có kích thước không quá 5Mb, video giới thiệu không quá 25Mb hoặc link Youtube, file ảnh mô tả dưới 5Mb.

Nếu nộp trực tiếp, thí sinh gửi bài thi tới Tòa soạn báo Dân trí tại địa chỉ số 2, Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Trên hồ sơ ghi các thông tin: Bài dự thi Sáng kiến an toàn giao thông 2025, kèm họ và tên, số điện thoại người dự thi.

Thời hạn nộp từ ngày 14/10 đến hết ngày 10/12 (theo dấu bưu điện và thời gian trên email).

3 vòng thi tổ chức tại Hà Nội

Cuộc thi được tổ chức thành 3 vòng thi theo thời gian dự kiến như sau:

- Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 11/12 đến ngày 31/12. Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm và chọn ra mỗi tình huống tối đa 10 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng nổi bật nhất để vào vòng chung khảo.

- Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 1/1/2026 đến ngày 14/1/2026. Các bài thi trước tiên sẽ trải qua vòng Bình chọn trực tuyến. Theo đó, tối đa 30 các sáng kiến, giải pháp, ý tưởng vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải lên chuyên trang cuộc thi trên báo Dân trí (https://sangkienatgt.dantri.com.vn).

Độc giả sẽ bình chọn bài dự thi yêu thích. 5 bài dự thi được lượt bình chọn cao nhất của mỗi tình huống sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng.

Ban giám khảo sau đó sẽ làm việc tập thể đánh giá, lựa chọn 7 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng xuất sắc nhất của mỗi hạng mục để vào vòng chung kết.

- Vòng Chung kết và trao giải diễn ra từ ngày 15/1/2026 đến ngày 30/1/2026.

Các cá nhân/tập thể tham gia vào vòng chung kết sẽ được trao đổi và tham vấn với các chuyên gia cố vấn (mentor) để hoàn thiện sản phẩm dự thi trong vòng 24 tiếng.

Sau 24 tiếng trao đổi, tham vấn với mentor, các thí sinh sẽ bước vào vòng chung kết và trình bày trước ban giám khảo (có thể sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa) trong 6-8 phút, sau đó nhận đánh giá từ ban giám khảo.

Ban giám khảo tiến hành chấm điểm, xếp giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải bình chọn yêu thích. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố tại Lễ trao giải và khen thưởng các cá nhân/tập thể dự thi đạt giải.

Lễ phát động cuộc thi đã được tổ chức vào ngày 14/10 (Ảnh: Thành Đông).

Giải thưởng 255 triệu đồng dành cho 3 hạng mục chủ đề

Năm 2025, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam sẽ là 255 triệu đồng, dành cho 3 bộ giải thưởng của 3 chủ đề tình huống.

Mỗi bộ sẽ có 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 2 Giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải; 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng (năm triệu đồng)/giải.

Các thi sinh, tập thể được vinh danh trong lễ trao giải cũng sẽ nhận giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức chương trình, giấy khen của báo Dân trí, cùng cúp lưu niệm.