Cách thoát kẹt xe khi thí điểm đảo chiều đường Cộng Hòa

Ngày 14/5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, cơ quan chức năng đang thí điểm phương án đảo chiều lưu thông trên đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Theo phương án, vào giờ cao điểm buổi sáng, hai làn giữa trên đường Cộng Hòa được tổ chức lưu thông một chiều từ đường Trường Chinh về Út Tịch, nâng tổng số làn xe hướng vào trung tâm lên 4 làn.

Đến cao điểm buổi chiều, hai làn này sẽ đảo chiều từ Út Tịch đi Trường Chinh để giảm áp lực cho hướng ra cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Để hạn chế ùn ứ trên tuyến Cộng Hòa, Đội CSGT Tân Sơn Nhất khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế.

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất điều tiết giao thông trước ngày áp dụng phương án đảo chiều trên đường Cộng Hòa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đối với hướng từ An Sương đi trung tâm TPHCM, người dân có thể lưu thông theo lộ trình: Trường Chinh - Phan Huy Ích - Quang Trung để vào trung tâm thành phố; hoặc rẽ vào Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Tân Sơn - Quang Trung.

Khi đến khu vực mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa, các phương tiện có thể di chuyển theo đường Trường Chinh (làn nhỏ) đến ngã tư Bảy Hiền rồi chọn một trong hai hướng:

Hướng 1: Trường Chinh - ngã tư Bảy Hiền - Lý Thường Kiệt - Bắc Hải - trung tâm TPHCM.

Hướng 2: Trường Chinh - Dương Đức Hiền - Chế Lan Viên - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - Bảy Hiền.

Đoạn đường Cộng Hòa dài 2,7km được điều chỉnh phương án tổ chức giao thông (Đồ họa: Ngọc Tân).

Đối với hướng từ trung tâm TPHCM đi An Sương, người dân có thể lưu thông theo các lộ trình:

Lộ trình 1: Hầm chui Phan Thúc Duyện - C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Lộ trình 2: Vòng xoay Lăng Cha Cả - Thăng Long - Phan Thúc Duyện - C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế, hạn chế lưu thông qua đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông. Người tham gia giao thông cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo trong thời gian tổ chức thí điểm đảo chiều lưu thông trên tuyến đường này.