Quốc hội vừa thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Đây là dự luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với tài sản là bất động sản

Dự thảo luật quy định các cá nhân có trình độ đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên thay vì hạn chế trình độ đại học trong một số lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh như luật hiện hành.

Điều này nhằm phù hợp với định hướng khuyến khích, thúc đẩy việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá và thông lệ nghề đấu giá của các nước trên thế giới.

Khách hàng bỏ phiếu trả giá tại phiên đấu giá đất ở Mê Linh, Hà Nội (Ảnh minh họa: UBND xã Mê Linh).

Cũng tại dự thảo, việc thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trên cơ sở luật hoá các quy định của Nghị quyết số 66.18/2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản.

Đáng chú ý, dự thảo chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với tài sản là bất động sản; nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên thành từ 20% đến 50% giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân trên cơ sở luật hoá quy định của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.

Đồng thời bổ sung quy định người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi đã đồng ý trả giá với giá ít nhất bằng với giá khởi điểm. Quy định này, theo cơ quan soạn thảo, nhằm hạn chế tình trạng “cò mồi”, người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Dự luật quy định thủ tục đấu giá rút gọn theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn đối với một số tài sản đấu giá có giá khởi điểm nhỏ hoặc phải xử lý nhanh; bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản trên cơ sở luật hoá quy định của Nghị quyết 66.21/2026 của Chính phủ.

Kết quả đấu giá bị hủy, người vi phạm không được nhận lại tiền đặt cọc

Dự thảo luật bổ sung chương riêng quy định về trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá. Trong đó, cá nhân, tổ chức có tài sản có thể thoả thuận trình tự, thủ tục đấu giá phù hợp, linh hoạt, được lựa chọn hình thức, phương thức đấu giá để bán tài sản.

Tổ chức hành nghề đấu giá có quyền hợp tác với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong và ngoài nước trong đấu giá tài sản nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cho việc đấu giá tài sản, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Điều 56 dự thảo bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc” trên cơ sở luật hoá quy định của Nghị quyết số 66.11/2026 của Chính phủ, góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản.

Chế tài với người trúng đấu giá có hành vi vi phạm Luật Đấu giá tài sản hoặc pháp luật liên quan dẫn đến kết quả đấu giá bị huỷ cũng được bổ sung vào dự thảo luật. Cụ thể, người vi phạm sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do kết quả đấu giá bị huỷ.