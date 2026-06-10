Cà Mau thống nhất chủ trương thành lập 13 phường

Ngày 10/6, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương thành lập 13 phường thuộc tỉnh.

Các phường này được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 13 xã hiện nay, gồm: Sông Đốc, Năm Căn, Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Lương Thế Trân, Cái Đôi Vàm, Gành Hào, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi.

Trước đó, các xã đã lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường, kết quả có từ 79,7% đến 100% tổng số hộ dân trên địa bàn thống nhất.

Quy mô diện tích, dân số 13 phường được thành lập ở Cà Mau (Thống kê/Ảnh: Huỳnh Hải).

Về quy mô, nhìn chung các địa phương này đều là những địa bàn có vị trí, vai trò quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị của tỉnh; nhiều đơn vị là trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá hoặc đầu mối giao thương của từng khu vực, tiểu vùng trong tỉnh.

Quá trình đô thị hóa tại các địa bàn này đã diễn ra rõ nét; dân cư tập trung đông, hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề phi nông nghiệp phát triển; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư, nâng cấp, cơ bản hình thành các đặc trưng của đơn vị hành chính đô thị.

Đơn cử như xã Vĩnh Lợi được xác định là đô thị cửa ngõ phía Bắc tỉnh Cà Mau, giữ vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch của khu vực; đồng thời là điểm kết nối quan trọng giữa các địa phương nội tỉnh với các tuyến giao thông liên vùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc xã Gành Hào - một trong 13 xã thành lập phường của tỉnh Cà Mau - nhìn từ cửa sông tiếp giáp với phía Biển Đông (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo đề án của Cà Mau, các phường sau khi thành lập được định hướng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng quản lý đất đai, xây dựng, đô thị; phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,...

Tỉnh Cà Mau xác định rõ, việc thành lập các phường phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu phát triển thực tiễn của địa phương.

Việc này cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.