Người dân đồng thuận thành lập 9 phường mới tại Tây Ninh

Ngày 9/6, UBND tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo việc lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập 9 phường trên cơ sở nguyên trạng 9 xã hiện hữu trên địa bàn.

Theo báo cáo, 9 địa phương được xây dựng đề án thành lập phường gồm Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Bến Cầu, Tân Biên, Bến Lức, Dương Minh Châu, Cần Đước và Tân Châu.

Quá trình lấy ý kiến được tổ chức tại 9 xã với 108.770 cử tri đại diện hộ gia đình. Kết quả có 104.378 cử tri tham gia góp ý, đạt tỷ lệ 95,96%.

Khu vực trung tâm xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Trong số này, 103.905 cử tri bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương thành lập phường, chiếm 95,53% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình được lấy ý kiến.

Xã Đức Hòa ghi nhận tỷ lệ đồng thuận cao nhất, đạt 99,99%. Các địa phương còn lại cũng có tỷ lệ đồng thuận ở mức cao, gồm Cần Đước 99,66%, Bến Cầu 99,63%, Bến Lức 98,15%, Hậu Nghĩa 96,23%, Tân Biên 95,27%, Dương Minh Châu 93,41%, Tân Châu 93,38% và Cần Giuộc 89,24%.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, kết quả lấy ý kiến cho thấy sự đồng thuận cao của người dân đối với chủ trương thành lập các phường mới. Đây được xem là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Trước đó, ngày 3/6, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập 9 phường trên cơ sở nguyên trạng các xã Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Bến Cầu, Tân Biên, Bến Lức, Dương Minh Châu, Cần Đước và Tân Châu.