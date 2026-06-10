Lãnh đạo phường kể chuyện tổ trưởng dân phố gỡ "điểm nóng" đất đai

Ý kiến được ông Phùng Huy Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Tùng Thiện (Hà Nội) chia sẻ tại hội thảo "Định vị chính quyền địa phương hai cấp" được tổ chức ngày 9/6.

Ông cho rằng tổ dân phố là nơi triển khai các nhiệm vụ, công việc của địa phương đến người dân và doanh nghiệp. Mô hình chính quyền địa phương được thiết kế hai cấp nên trên thực tế, vai trò của thôn và tổ dân phố không thể tách rời khỏi dòng chảy quản trị.

Ông coi tổ dân phố là nơi "cơ sở nhất", nơi trực tiếp tiếp nhận, phản hồi thông tin và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại chỗ trước khi chuyển lên cấp phường.

Theo ông Vinh, tổ dân phố dù không phải là một cấp hành chính theo luật định nhưng đóng vai trò tự quản, góp phần vào hiệu quả vận hành của bộ máy cơ sở. Vị Phó Bí thư thường trực phường đồng thời nhấn mạnh, việc giữ gìn văn hóa làng trong lòng đô thị là chìa khóa để quản lý dân cư thực chất.

Ông Phùng Huy Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Tùng Thiện (Hà Nội) (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Ông cho rằng cần đánh giá, phân loại xã, phường, thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn nằm trong hệ thống chính trị từ trung ương, tỉnh đến địa phương, cơ sở cũng như các tiêu chí về quy mô, mô hình quản lý, quy chuẩn số lượng phù hợp theo đặc điểm đô thị, đang đô thị hóa, nông thôn, miền núi…

Đồng thời cần bảo tồn làng trong thôn, tổ dân phố và văn hóa làng; xác định, giữ gìn, phát huy tên địa danh cổ, chỉ dẫn địa lý và di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng; những giá trị cốt lõi, trường tồn, hồn cốt dân tộc Việt Nam; những không gian, cảnh quan, môi trường, cộng đồng, kết nối các khu dân cư cũ và mới…

Theo lãnh đạo phường Tùng Thiện, mối tương quan giữa phát triển kinh tế, văn hóa và quản trị luôn phải gắn bó chặt chẽ với nhau. Ông Vinh cho rằng, sự đoàn kết cộng đồng cần được giữ gìn, duy trì trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Nếu để mất đi sợi dây liên kết cộng đồng và tình làng nghĩa xóm, công tác quản lý trong cộng đồng sẽ vô cùng khó khăn.

"Còn giữ được văn hóa làng trong thôn, tổ dân phố thì chúng ta còn quản lý được nền tảng văn hóa và sức mạnh dân tộc. Để mất đi yếu tố này sẽ rất khó khăn cho công tác tự quản. Chính quyền phường cần dựa vào những đặc điểm về bản sắc văn hóa tại địa phương để huy động sức dân cùng duy trì trật tự văn minh đô thị", ông Vinh nêu quan điểm.

Về lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng - những "điểm nóng" tại cấp cơ sở - ông Vinh khẳng định vai trò không thể thay thế của những người nắm đầu mối tại tổ dân phố. Vai trò đó đặc biệt thể hiện ở việc xác nhận nguồn gốc đất, một quy trình phức tạp và dễ phát sinh khiếu kiện. Ông cho rằng, chỉ những người sống lâu năm trên địa bàn, bám sát tổ dân phố mới nắm rõ lịch sử biến động của từng mảnh đất qua các thời kỳ để tham mưu chính xác cho chính quyền.

Công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng không thể thiếu vai trò của thôn, tổ dân phố (Ảnh: Mạnh Quân).

Liên quan đến vấn đề quy hoạch đô thị, vị lãnh đạo này kiến nghị các bản quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết không nên chỉ nằm trên giấy, trên bàn cấp trên.

"Quy hoạch phải được đưa xuống thực địa để người dân và tổ dân phố cùng biết, cùng thực hiện và cùng giám sát. Sự minh bạch ngay từ cấp cơ sở sẽ giảm thiểu tối đa các tranh chấp và vi phạm", ông Vinh nói.

Cuối cùng, về lộ trình chuyển đổi số, lãnh đạo phường Tùng Thiện đồng tình với xu hướng xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Tuy nhiên, ông lưu ý dữ liệu chỉ thực sự "đúng, đủ, sạch, sống" khi được cập nhật và kiểm chứng thường xuyên từ tổ chức thấp nhất là tổ dân phố. Khi dữ liệu dân cư được số hóa từ gốc, cấp phường sẽ có cơ sở vững chắc để ra quyết định điều hành chính xác, giảm bớt các tầng nấc báo cáo thủ công rườm rà như hiện nay.