Phú Thọ dự kiến giảm gần 2.000 thôn, tổ dân phố

5.049 thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố của Phú Thọ hiện nay thuộc 133 xã và 15 phường. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở.

Tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp còn 3.082 thôn, tổ dân phố (Ảnh: Đồng Trung).

Phú Thọ đề xuất gọi đơn vị hành chính theo hướng ở xã là thôn, ở phường là tổ dân phố; dự kiến sắp xếp giảm từ 5.049 xuống còn 3.082 thôn, tổ dân phố.

Tỉnh dự kiến tiếp tục bố trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp khoảng 9.246 người và người trực tiếp tham gia hoạt động khoảng 24.600 người.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Tỉnh có dân số hơn 4 triệu người, gồm 148 xã, phường.

Chiều 9/6, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Ông Dương nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy, Đảng ủy UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát tổng thể phương án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố; đánh giá kỹ lưỡng, khoa học, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị (Ảnh: Đức Hiền).

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý tránh sắp xếp mang tính cơ học, gây xáo trộn đời sống nhân dân. Đồng thời phải giải quyết thấu đáo chế độ, chính sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm đúng quy định.

Về tiến độ, người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án, phấn đấu hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 1/7 theo yêu cầu của Trung ương.

Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ được yêu cầu chỉ đạo các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.