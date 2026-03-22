Cà Mau có nghệ sĩ ưu tú và người dân tộc Khmer trúng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách, Cà Mau có 13 người (10 nam, 3 nữ) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm 5 người được Trung ương giới thiệu và 8 người được tỉnh giới thiệu.

Trong đó, có một người dân tộc Khmer là bà Trần Thị Hoa Ry (50 tuổi), Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, và một nữ nghệ sĩ ưu tú là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (40 tuổi), Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau).

Bà Hạnh cũng là đại biểu trẻ nhất trong 13 người trúng cử. Người lớn tuổi nhất là ông Trương Dũng Tiến, 63 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau.

Bà Trần Thị Hoa Ry, nữ đại biểu Quốc hội người dân tộc Khmer ở tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trong chương trình hành động của mình, bà Trần Thị Hoa Ry cam kết tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến Cà Mau, cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật.

Bà quan tâm đến một số chính sách như phát triển kinh tế biển bền vững; ứng phó biến đổi khí hậu; hạ tầng giao thông chiến lược; an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ ngư dân, người lao động vùng ven biển; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; y tế cơ sở, bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế công cộng;…

"Với kinh nghiệm công tác tại cơ quan của Quốc hội, tôi sẽ góp phần tham gia thẩm tra, phản biện chính sách, phân bổ ngân sách bảo đảm khách quan, minh bạch, hiệu quả; kiến nghị tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, tạo điều kiện để Cà Mau phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy các cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù để phát triển toàn diện, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số để không ai bị bỏ lại phía sau", bà Hoa Ry cam kết.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trong một lần biểu diễn cải lương ở Nhà hát Cao Văn Lầu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Còn bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cam kết tích cực tham gia xây dựng, đóng góp vào các quyết sách quan trọng của đất nước, nhất là trong môi trường văn hóa, nghệ thuật, việc bảo tồn các giá trị di tích, di sản ở địa phương.

Bà Hạnh cũng cam kết ủng hộ tự do sáng tạo nghệ thuật, đóng góp các chính sách bảo hộ bản quyền tác giả; tham mưu xây dựng chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, tôn vinh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ ưu tú đến từ Nhà hát Cao Văn Lầu cũng nhấn mạnh đến việc đề cao lối sống đẹp, khuyến khích nghệ sĩ lan tỏa các giá trị đạo đức, lối sống tích cực, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

Nhà hát Cao Văn Lầu là một nhà hát nổi tiếng ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau), được lấy tên của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1892-1976), tác giả bản Dạ cổ hoài lang bất hủ. Đây là bản nhạc được xem đánh dấu sự khởi đầu của nền cải lương ở Nam bộ.