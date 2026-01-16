Cà Mau giới thiệu Bí thư Nguyễn Hồ Hải ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 16/1, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau.

Theo đó, 100% cử tri Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (Ảnh: CTV).

Bốn người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Tô Kiến Lập, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, 100% cử tri thống nhất giới thiệu 6 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Trần Nguyệt Thanh, Phó Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; bà Hồ Tú Quyên, chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.