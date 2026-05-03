Bốn ngày nghỉ lễ dịp 30/4, có 95 người tử vong vì tai nạn giao thông

Chiều 3/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5/2025) tai nạn đã giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương.

Theo Cục CSGT trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các địa phương đã lập biên bản xử lý gần 54.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 ô tô, hơn 13.000 xe máy và hơn 1.000 phương tiện khác.

Nhà chức trách cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các địa phương đã xử lý hơn 11.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ có gần 13.400 trường hợp.

Ngoài ra trong 4 ngày nghỉ lễ, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp.