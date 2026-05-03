Camera AI phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm trong 4 ngày nghỉ lễ

Thông tin nêu trên được Phòng CSGT Hà Nội cho biết vào chiều 3/5.

Theo đó, trong số 986 trường hợp vi phạm gồm: đi ngược chiều 347 trường hợp; vượt đèn đỏ 306 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 171 trường hợp; dừng, đỗ trái quy định 135 trường hợp; đi sai làn đường, phần đường 26 trường hợp và đón, trả khách trái quy định 1 trường hợp.

Thông qua camera AI, CSGT Hà Nội phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm trong 4 ngày nghỉ lễ (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cảnh sát cho biết trong suốt kỳ nghỉ lễ, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành giao thông.

Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng đã theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến, nút giao trọng điểm; kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp.

"Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát mà còn góp phần ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói thêm.

Bên trong trung tâm điều hành hệ thống camera AI ở Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT và Công an thành phố, đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai lực lượng tại 287 nút giao trên địa bàn, phối hợp với công an cấp xã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.