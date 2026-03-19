Bộ trưởng Phan Văn Giang sang Trung Quốc dự giao lưu quốc phòng

Sáng 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Trung Quốc dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tổ chức tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh ngày 18/3 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo chương trình, trong ngày 19/3, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham dự lễ đón tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc); thăm đại đội Biên phòng Đông Hưng và trồng cây hữu nghị.

Hai Bộ trưởng cũng tham quan Bia kỷ niệm đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; thăm Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng; đặt vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ cách mạng Việt Nam - Trung Quốc.

Trong khuôn khổ giao lưu, hai bên tổ chức lễ khởi hành tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng hải quân hai nước.

Quân chủng Hải quân Việt Nam cử biên đội gồm tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia hoạt động này.

Trước đó, ngày 18/3, lực lượng hải quân hai nước đã phối hợp luyện tập công tác đón Bộ trưởng Quốc phòng và hoàn tất các nội dung chuẩn bị cho nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện liên hợp.

Theo kế hoạch, sáng 19/3, hai Bộ trưởng trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để tham quan tàu hải quân hai nước, nghe báo cáo công tác chuẩn bị và chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã sang Việt Nam, tham dự các hoạt động giao lưu tại Quảng Ninh.