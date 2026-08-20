Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin công dân Việt Nam bị bắt ở Pakistan

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 20/8, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc một số người nước ngoài bị bắt ở Pakistan do cáo buộc điều hành một tổng đài điện thoại bất hợp pháp ở khu vực ngoại ô Islamabad trong đó có 170 công dân Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra Liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ vi phạm cư trú và lao động.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Theo bà Hằng, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị bắt giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với những người này.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát vụ việc và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và tiếp tục có các biện pháp bảo hộ đối với những công dân này với những biện pháp kịp thời, phù hợp theo đúng quy định của pháp luật sở tại, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.