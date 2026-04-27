Bộ Ngoại giao đề xuất cơ cấu tổ chức mới

Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định theo thủ tục rút gọn.

Kế thừa quy định phù hợp về cơ cấu tổ chức bộ máy tại Nghị định 28/2025 và bám sát Nghị định 303/2025, tổ chức bộ máy mới của Bộ Ngoại giao tại dự thảo được đề xuất gồm 23 đơn vị trực thuộc.

Trong đó, 3 đơn vị tham mưu tổng hợp chung và quản trị nội bộ gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản trị Tài vụ.

18 đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành đối ngoại, trong đó có hai Cục loại 1 là Ủy ban Biên giới quốc gia và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Học viện Ngoại giao và Báo Thế giới và Việt Nam là hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao (ngoài cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao) được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ này gồm: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Bộ Ngoại giao đề xuất tổ chức lại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế thành Cục Luật pháp và Điều ước quốc tế theo mô hình Cục loại 2, phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu thực tiễn và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đơn vị này đang được giao 34 biên chế, đáp ứng tiêu chí phải có từ 30 biên chế công chức trở lên theo quy định của Chính phủ. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế hiện có 4 phòng, nếu được tổ chức lại thành Cục thì số lượng phòng giữ nguyên, bảo đảm không làm phát sinh đầu mối bên trong.

Bám sát Nghị định 303/2025 của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đề xuất giảm 1 phòng tại Vụ Trung Đông - Châu Phi và Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Châu Âu giảm 2 phòng.

Vụ các Tổ chức quốc tế được điều chỉnh tên gọi thành Vụ Ngoại giao đa phương và các vấn đề quốc tế, nhằm thể hiện rõ hơn đầu mối chủ trì về chính sách đối ngoại đa phương cũng như tham gia tại các diễn đàn quốc tế.

“Điều chỉnh tên gọi của Vụ thể hiện việc mở rộng phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo hướng tăng cường tham mưu chiến lược, bảo đảm tính bao quát đối với các vấn đề đa phương và quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển của công tác đối ngoại trong tình hình mới”, Bộ Ngoại giao lý giải.

Tại dự thảo nghị định, các Vụ: Tổ chức cán bộ; Châu Âu; Châu Mỹ; Đông Bắc Á; Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; Ngoại giao kinh tế được tổ chức 3 phòng; Vụ Trung Đông - Châu Phi được tổ chức 2 phòng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại sẽ giao trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao và ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.