Bộ Chính trị sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 9/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, tổ chức công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 với Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 11, cho biết việc kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cho biết chỉ còn 6 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ dự kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp và công bố kết quả bầu cử vào ngày 23/3.

Trên cơ sở đó, Trung ương sẽ tiến hành các bước chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc vào ngày 6/4, tiến hành công tác nhân sự trong khoảng một tuần, sau đó tiếp tục xem xét, thông qua các luật và nghị quyết quan trọng.

Trưởng Đoàn Kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu. Các thành viên Đoàn Kiểm tra cần thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị đến kiểm tra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương cho biết, ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương cũng đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra và gửi các tài liệu cần thiết cho Đoàn Kiểm tra số 11.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, "nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn".

Cùng với đó, Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương hết sức quan tâm đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phải đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm, không "nói một đằng làm một nẻo", mà làm tới cùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương nhận thức rất rõ công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương vì mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Trần Cẩm Tú khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra số 11.

Theo báo cáo, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là cấp ủy đầu tiên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Các cấp ủy, nhất là ở các cơ quan ban Đảng Trung ương, đã tập trung phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên tham mưu “đúng, trúng” cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.