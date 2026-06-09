Bộ Chính trị khuyến khích khoán biên chế gắn với quỹ lương cho các đơn vị

Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 183 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Quy định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

Nguyên tắc quản lý biên chế được đề cập trong quy định này là Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Bộ Chính trị khuyến khích thực hiện cơ chế khoán biên chế gắn với khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị.

Theo Bộ Chính trị, chỉ thực hiện xem xét tăng chỉ tiêu biên chế khi được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô, khối lượng công việc gắn với vị trí việc làm hoặc thiếu biên chế so với định mức quy định.

Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện giảm biên chế theo quy định hoặc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động, giải thể tổ chức, giảm chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ tự chủ tài chính.

Về thẩm quyền, Bộ Chính trị sẽ quyết định tổng biên chế và biên chế dự phòng của hệ thống chính trị theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết, đồng thời quyết định giao biên chế theo nhiệm kỳ 5 năm cho các cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý biên chế.

Bộ Chính trị cũng giao thẩm quyền quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho các cơ quan, tổ chức gồm: Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND Tối cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng giao Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, quyết định sử dụng biên chế dự phòng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế sẽ tham mưu Bộ Chính trị về chủ trương, quy định, nhiệm vụ, giải pháp quản lý biên chế; quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổng biên chế, biên chế dự phòng của hệ thống chính trị; cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh ủy, thành ủy.

Ban Chỉ đạo cũng có thẩm quyền chỉ đạo việc triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, quy định, quyết định của Bộ Chính trị về biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo giao, quản lý biên chế các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời xem xét, quyết định điều chuyển biên chế giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi lãnh đạo quản lý.

Theo quy định của Bộ Chính trị, Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy có thể điều chuyển biên chế giữa khối chính quyền và khối Đảng, đoàn thể ở địa phương bảo đảm không làm tăng tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao.