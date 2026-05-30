Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy Đảng ủy Chính phủ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 170 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định.

Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Ban Thường vụ còn gồm các phó thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, VHTT&DL; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng Thanh tra Chính phủ; 2-3 Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có 1 ủy viên Trung ương Đảng. Cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất.

Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư; phó bí thư thường trực, phó bí thư Đảng ủy chuyên trách, kiêm nhiệm là ủy viên Trung ương Đảng (nếu có); các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cũng theo Quyết định 170, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định. Số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra từ 11 đến 13 người, gồm một số ủy viên kiêm nhiệm và chuyên trách. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm.

Đảng ủy Chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng.

Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy là các ủy viên Ban Thường vụ kiêm nhiệm, mỗi cơ quan bố trí không quá 4 cấp phó chuyên trách (đến hết năm 2030, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tối đa không quá 3).

Đảng ủy Chính phủ có trụ sở làm việc đặt tại cơ quan Chính phủ, có con dấu, tài khoản riêng, được cấp kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động.

Bộ Chính trị quy định Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong Quyết định 170, Bộ Chính trị quy định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Chính phủ.

Đảng ủy Chính phủ sẽ lãnh đạo Chính phủ cụ thể hoá các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng nền hành chính quốc gia...

Đảng ủy Chính phủ cũng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, xây dựng các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên...

Cũng theo Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ có nhiệm vụ thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Chính phủ có thể ủy quyền cho Ban Thường vụ, tập thể Thường trực Đảng ủy, tập thể, gồm: bí thư, các phó bí thư, các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là trưởng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Đảng ủy phù hợp đặc điểm, tình hình của Đảng bộ.